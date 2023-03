Les araignées de nos campagnes Les jardins du musée robert tatin Cossé-le-Vivien Catégories d’Évènement: Cossé-le-Vivien

Mayenne

Les araignées de nos campagnes Les jardins du musée robert tatin, 4 juin 2023, Cossé-le-Vivien. Les araignées de nos campagnes Dimanche 4 juin, 14h00 Les jardins du musée robert tatin Un intervenant de l’association Mayenne Nature Environnement (MNE) vous initiera à la découverte des araignées qui peuplent nos campagnes.

Souvent méprisée dans les contes et légendes, l’araignée, à la fois proie et prédatrice, est un maillon indispensable à la bonne santé de nos campagnes. Les jardins du musée robert tatin La Frénouse, Cossé-le-Vivien, Mayenne, Pays de la Loire Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire 02 43 98 80 89 http://www.musee-robert-tatin.fr Les 5 ha de jardin prolongent la visite du musée et la découverte de l’œuvre de Robert Tatin : architectures, peintures, sculptures, céramiques. Parc de stationnement (pour voitures et autocars) Gare desservie (à 18km à Laval par le TGV Atlantique) Accès routier (N 171 Laval/Saint Nazaire) Visites guidées Entrée payante à partir de 10 ans Musée et jardins : 5.60€/3€ Musée, jardins et maison de l’artiste : 7.20€/5€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 ©Thomise variable, ©Lionel Manceau MNE

Détails Catégories d’Évènement: Cossé-le-Vivien, Mayenne Autres Lieu Les jardins du musée robert tatin Adresse La Frénouse, Cossé-le-Vivien, Mayenne, Pays de la Loire Ville Cossé-le-Vivien Departement Mayenne Lieu Ville Les jardins du musée robert tatin Cossé-le-Vivien

Les jardins du musée robert tatin Cossé-le-Vivien Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosse-le-vivien/

Les araignées de nos campagnes Les jardins du musée robert tatin 2023-06-04 was last modified: by Les araignées de nos campagnes Les jardins du musée robert tatin Les jardins du musée robert tatin 4 juin 2023 Cossé-le-Vivien Les jardins du musée robert tatin Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien Mayenne