Un jardin extraordinaire du quatuor A Bocca Chiusa Les jardins du musée robert tatin Cossé-le-Vivien

Un jardin extraordinaire du quatuor A Bocca Chiusa Les jardins du musée robert tatin, 4 juin 2023, Cossé-le-Vivien. Un jardin extraordinaire du quatuor A Bocca Chiusa Dimanche 4 juin, 13h30, 16h00 Les jardins du musée robert tatin Le quatuor A Bocca Chiusa interprètera un programme de chants lyriques a cappella : Un jardin extraordinaire.

L’ensemble A Bocca Chiusa réunit quatre chanteurs et amis unis par le même amour de la polyphonie a cappella. La sympathique fantaisie qui lie ces quatre chanteurs les pousse à sortir des sentiers battus et à explorer ensemble les multiples facettes du vaste répertoire propre à leur formation. L’éclectisme de leurs programmes, leur humour complice et leur bonne humeur, la volonté de chanter au maximum par cœur et de développer ainsi une grande proximité avec le public sont autant de traits qui caractérisent ce jeune ensemble dynamique. Les jardins du musée robert tatin La Frénouse, Cossé-le-Vivien, Mayenne, Pays de la Loire Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire 02 43 98 80 89 http://www.musee-robert-tatin.fr Les 5 ha de jardin prolongent la visite du musée et la découverte de l’œuvre de Robert Tatin : architectures, peintures, sculptures, céramiques. Parc de stationnement (pour voitures et autocars) Gare desservie (à 18km à Laval par le TGV Atlantique) Accès routier (N 171 Laval/Saint Nazaire) Visites guidées Entrée payante à partir de 10 ans Musée et jardins : 5.60€/3€ Musée, jardins et maison de l’artiste : 7.20€/5€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T13:30:00+02:00 – 2023-06-04T14:00:00+02:00

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T16:30:00+02:00 © Roz’en couleurs

