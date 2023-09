Visite guidée « de l’aromatic fablab aux jardins du MIP » Les Jardins du Musée International de la Parfumerie Mouans-Sartoux, 16 septembre 2023, Mouans-Sartoux.

Visite guidée « de l’aromatic fablab aux jardins du MIP » Samedi 16 septembre, 14h00 Les Jardins du Musée International de la Parfumerie Entrée libre, sans réservation dans la limite des places disponibles

Visite de l’Aromatic Fablab, pépinière en bio à destination des agriculteurs et une des quatre mesures de sauvegarde permettant de conserver les savoir-faire liés aux parfums en Pays de Grasse inscrits au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco, suivie de la visite aux jardins du MIP, un jardin remarquable et durable où herbes sauvages et plantes à parfum poussent sous l’œil avisé du jardinier.

Les Jardins du Musée International de la Parfumerie 979 chemin des Gourettes 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492989269 http://www.museesdegrasse.com Parking gratuit

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Musées de Grasse