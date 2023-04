Exposition : Gregory Ryan sculptor Les Jardins du Montperthuis, 2 juin 2023, Chemilli.

Exposition : Gregory Ryan sculptor 2 – 4 juin Les Jardins du Montperthuis 7,5€, gratuit <12 ans.

Venez découvrir le travail du sculpteur Gregory Ryan pendant le week end des rendez-vous au jardin 2023. Vernissage le 3 juin à 18h.

Les Jardins du Montperthuis Manoir de la Pillardière, 61360 Chemilli Chemilli 61360 Orne Normandie 06 85 30 30 81 http://www.lesjardinsdumontperthuis.com Jardins conçus en 2010 par le paysagiste Philippe Dubreuil autour d’un ensemble typiquement percheron en cours de restauration, constitué d’un manoir du XVè-XVIè siècle, de sa longère, sa grange seigneuriale, écuries et porcheries, fournil, four à chanvre et puits couvert. Ce jardin s’articule en fonction des bâtiments et de leurs usages, jardin potager et verger conservatoire de pommiers anciens percherons à cidre et à couteau près des communs, jardin de simples médiéval près du manoir, broderie d’osmanthes et de graminées, collection de Cerisiers d’ornement, de Chênes, de Tilleuls, d’Aubépines, de pivoines, d’hydrangeas. Roseraie de plus de 300 variétés de roses anciennes. Allée d’Ormes, bassins de potager, d’ornement, rill et cascade. Serre avec collection de cactées et d’agrumes. Entouré de champs et bordé d’une rivière et de bois, le jardin reprend les thèmes et les grandes lignes de l’histoire des jardins. Le cœur est composé d’une source se divisant en quatre bras tel le jardin du paradis et ses quatre fleuves, il est entouré de charmilles reprenant le schéma du jardin du Moyen âge. Une promenade sur différents niveaux s’articule autour du jardin formel comme si nous étions dans un cloître. Une roseraie avec ses pergolas ponctue ce parcours initiatique. Un grand axe est-ouest structure le jardin, comme une colonne vertébrale, menant au porche d’entrée et à la source de la vie. Des chambres de verdures encadrent cet axe avec des collections de pivoines, d’heuchères, de viornes, d’hydrangéas. Un jardin potager renferme dans ses murets, les légumes oubliés et les fleurs à couper, une serre accolée permet d’entreposer les agrumes et les cactus. Un verger composé de fruitiers en palmettes et cordons complète ce potager. Un verger conservatoire de variétés anciennes de pommes à cidre et à couteaux du Perche et de Normandie vient agrémenter le jardin. Un jardin secret abrite une collection d’hellebores, de pivoines et de Magnolias, deux statues anciennes veillent sur le calme du lieu. Des terrasses à l’italienne vont compléter cet ensemble bucolique. Ce jardin voit année après année sa morphologie apparaitre et ses contours se renforcer. Les jardins sont partenaires de la Société Royale d’Horticulture anglaise. 7,5€, gratuit au moins de 12 ans, ouvert les mois de juin juillet aout et septembre les samedis et dimanches de 14h à 18h. Depuis la départementale D955 entre Mamers et Bellême direction Chemilli

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

