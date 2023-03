Rendez vous aux… Jardins du Loriot les 3 et 4 juin 2023 Les jardins du loriot, 3 juin 2023, Venansault.

Rendez vous aux… Jardins du Loriot les 3 et 4 juin 2023 3 et 4 juin Les jardins du loriot Tarifs réduits. Adulte : 8 €, Jeune 13-18 ans, Étudiant, demandeur d'emploi, Personne en situation de handicap : 6 €, Enfant de 5 à 12 ans : 4 €, Moins de 5 ans : gratuit ainsi que pour les titulaires de la carte annuelle Pass Loriot.

Visite accompagnée samedi 3 juin 15 h

Les Nouveautés 2023 et 4 illustrations sonores aux Jardins du Loriot

Les Jardins du Loriot, parc anglo-chinois, s’inspirent de l’esprit novateur des jardins paysagers du XVIIIe qui sollicitent l’imaginaire et la sensibilité du visiteur.

Inspirés par le Jardin Moulin Joly que l’académicien C.-H. Watelet avait créé sur les bords de la Seine à Colombes près de Paris, les créateurs des Jardins du Loriot ont reconstitué un pont « chinois » expression de l’engouement en occident, dès le XVIIIe siècle, pour les Jardins chinois.

Puis ils ont recréé des scènes du Jardin de la Joie Solitaire de Sima Guang, lettré-jardinier et premier ministre sous le règne des Song du Nord. Watelet avait publié une traduction libre d’un poème de Sima Guang décrivant son Jardin chinois.

1er extrait musical : Nous vous proposons d’écouter sur le pont Moulin-Joly un extrait d’une création musicale de Mozart pour harmonica de verre. C’est l’occasion de préciser que l’harmonica de verre est une des nombreuses inventions de Benjamin Franklin, familier du jardin de Watelet, parmi bien d’autres fameux visiteurs : Hubert Robert, peintre et paysagiste (inspirateur du Hameau de la Reine), Marie-Antoinette, Louis XVI, la peintre Vigée-Lebrun. Benjamin déjà d’un âge avancé y venait avec une jeune organiste deviser sur… la musique et observer des insectes « Ephémères » !!!

Près du pont Moulin Joly un grand massif a été créé, parmi des bosquets de bambous, rappelant le Jardin de la Joie Solitaire. Le plasticien Patrick Lucas a imaginé une hutte pour rappeler celle dans laquelle le lettré aimait à passer du bon temps. Puis nous avons reconstitué une petite partie des 120 carrés des plantes médicinales du Jardin de Sima Guang (nouveauté 2023) où déambulaient des grues. Ces plantes chinoises offraient aussi la perspective de devenir Immortel.

2e temps musical : nous écouterons un court extrait d’une poésie de Mme du Boccage (XVIIIe siècle) sur le Jardin de la Joie Solitaire. Comme de nombreux lettrés adeptes des jardins, de la poésie, de la calligraphie, Sima Guang jouait aussi du Qin. L’apprentissage des doigtés pour maîtriser ce fameux instrument chinois se faisait en référence à 33 postures inspirées de la nature. Belle occasion d’écouter un extrait musical de ce fameux Qin.

Nous nous dirigerons ensuite vers le Kiosque de la Clarté Céleste pour découvrir la nouveauté créée cette année par Patrick Lucas. L’année dernière il avait donné naissance à une grue de l’Immortalité, inspiré par une gravure représentant le Jardin de Sima Guang. En 2023, il s’agit d’un dragon de près de 2 mètres de long. Le président de l’association des Amis des Jardins du Loriot maîtrise un art venu de Corée du Sud pour créer ses statues avec… des chaînes de vélo ! Cette œuvre représente un jeune dragon, personnage d’un vieux roman chinois dont s’est inspirée la fameuse bande dessinée Dragon Ball !!!

3e temps musical : nous écouterons la chanson bien connue « Un Jardin extraordinaire » de Charles Trenet pour montrer, s’il en est besoin, qu’un jardin peut être une fenêtre ouverte sur le rêve et l’imagination.

4e temps musical : Le Chant des Oiseaux de Clément Janequin.

Parce que les Jardins du Loriot sont un hymne au bel oiseau africain le loriot, discret mais remarquable musicien, en poursuivant la visite nous écouterons, dans l’allée de la Renaîtrie (= Renaissance) une célèbre musique, très inventive à l’époque, même encore de nos jours, de Clément Janequin, né à Châtellerault (86). Pourquoi ce choix ? Près du lieu-dit le « Chant des Oiseaux » en cette cité poitevine, est né un des créateurs des Jardins du Loriot !

Intermèdes Musicaux Dimanche 4 juin

La Musique aux Jardins du Loriot

Laurent Bourmaud interprétera au cours de l’après-midi, sous la Pagode birmane des Jardins du loriot, plusieurs intermèdes musicaux en utilisant successivement de multiples instruments de musique, pour la plupart de sa fabrication.

Nous aurons le plaisir d’écouter, souvent pour la première fois, de multiples instruments de musique qu’il a pu découvrir et pratiquer lors de ses voyages et séjours dans le monde entier.

Ces ambiances sonores seront l’occasion d’apprécier la palette sonore des nombreuses flûtes du monde culturel telles que :

– le Xiao vietnamien,

– le Duduk arménien,

– le Bansuri indien, …

et d’autres flûtes constituant le coeur de l’ artisanat de Laurent Bourmaud. Citons à titre d’illustration :

– les Appeaux,

– les Ocarina,

– les flûtes drone,…

le tout accompagné par des bandes sons reproduisant les bruits que l’on peut rencontrer dans la nature.

Ces moments musicaux se veulent simples, intimistes et reposants, à l’image d’une balade lente dans un jardin calme au plus près de la nature.

©Les Jardins du Loriot