Visite du jardin Dimanche 4 juin, 09h30, 13h00 Les jardins du lac de Bambois

Outre sa plage et sa zone de baignade dans le lac, le site compte 12 jardins thématiques aux ambiances très variées, regroupés en 3 grands espaces tels les grandes étapes de la vie . Les Jardins de la Découverte, à l’anglaise, sont une allégorie de l’enfance : un chemin sinueux à travers des mares, des recoins et cachettes et des découvertes sensorielles (plantes aromatiques et médicinales, jeux sensori-moteurs pour enfants, . . .) .

Les Jardins de la Poésie, plus intimistes, évoquent l’adolescence et vous invitent au repli sur soi, à la méditation et au rêve . Loin des bruits de la foule, c’est un hommage aux artistes comme Rops, Baudelaire ou Monet . Quant aux Jardins du Savoir, ils font place à l’âge de la maturité, avec leurs tracés rectilignes et symétriques à la française . Avec leurs potagers et leurs vergers, ils montrent également comment l’homme peut cohabiter harmonieusement avec la nature.

Activités proposées :

• Toutes oreilles dehors ! Dimanche 4 juin 2023 – De 9h30 à 12h ou de 13h à 15h30.

Embarquez pour une visite auditive, à l’affût des musiques du lac et du jardin ! Le chant délicat

des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles, les doux susurrements du ruisseau, les cocasses coassements des grenouilles… Vous y êtes déjà ! On finit en beauté par la fabrication d’un instrument de musique avec des matériaux naturels.

Tarif: 9 € par adulte (12 ans et +) / 7 € par enfant / Gratuit pour les moins de 5 ans.

Groupe: 20 personnes . Durée: 2h30 . Rendez-vous à 9h15 ou 12h45 à l’entrée du Lac de Bambois (rue du Grand Etang, face à la rue de la Plage, à Fosses-la-Ville)

Equipement: chaussures et vêtements adaptés à la météo et à la marche . Chiens non admis .

www .lacdebambois .be

NOTE : Tarifs habituels : Tarifs habituels : 5,50 € / adulte (plus de 12 ans); 4,50 € /groupes et 60+; 4 € / enfant (3-11 ans) / gratuit pour les moins de 3 ans.

Les jardins du lac de Bambois Rue du Grand Etang 5070 Bambois – Fosses-la-ville Fosses-la-Ville 5070 Namur Wallonie 0476 97 50 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

2023-06-04T13:00:00+02:00 – 2023-06-04T15:30:00+02:00

