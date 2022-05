Les jardins du Domaine du Grand Daubeuf fêtent leurs 5 ans Daubeuf-Serville, 20 mai 2022, Daubeuf-Serville.

Les jardins du Domaine du Grand Daubeuf fêtent leurs 5 ans Daubeuf-Serville

2022-05-20 – 2022-05-22

Daubeuf-Serville Seine-Maritime Daubeuf-Serville

En mai 2017, le parc du domaine du Grand Daubeuf accueillait ses premiers visiteurs. Venez fêtez les 5 ans des jardins !

Venez redécouvrir le domaine pour ses 5 ans

Depuis l’ouverture du parc en 2017, ce sont plus de 10 000 visiteurs qui ont découvert et profité des jardins. 5 ans se sont écoulés et le parc en cours de restauration offre chaque année de nouvelles découvertes. Jardins et bâtiments évoluent avec le temps. En 5 ans, des travaux ont été réalisés et de nouveaux projets se sont concrétisés.

A cette occasion, nous vous invitons à venir fêter ensemble ce week-end.

Au programme :

Du 20 au 22 mai : Jeu de l’Oie Géant – pour apprendre tout en s’amusant. Compris dans le prix d’entrée.

Samedi 21 mai, 20:30 – 00:00 : Nocturne : Pierres en Lumières 2022 – Mise en lumière des jardins et des bâtiments. Gratuit.

Visite guidée sur inscription, à 14:00 et 16:00, nombre de places limitées, 13,00€ par personnes.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous par mail à communication-daubeuf@orange.fr

Par téléphone au 02 27 30 52 50

