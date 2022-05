Les jardins du château perdu Jardins du château perdu Saint-Michel-de-Castelnau Catégories d’évènement: Gironde

Les jardins du château perdu Jardins du château perdu, 5 juin 2022, Saint-Michel-de-Castelnau. Les jardins du château perdu

Jardins du château perdu, le dimanche 5 juin à 11:00 Visite commentée gratuite, visite des souterrains : 5€, 3€ pour les enfants.

Visite du site de l’ancien château de Castelnau de Mesme, de son parc, de sa zone humide et de ses souterrains. Jardins du château perdu Castelnau, 33840 Saint-Michel-de-Castelnau Saint-Michel-de-Castelnau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T17:00:00

