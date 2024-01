Les Grandes Eaux Musicales Les Jardins du Château de Versailles Versailles, vendredi 29 mars 2024.

Les Grandes Eaux Musicales Profitez de l’extraordinaire beauté des Jardins du Château de Versailles, à l’occasion d’une promenade en famille ou entre amis à travers les bosquets. 29 mars – 27 octobre Les Jardins du Château de Versailles Tarif sur place : 12 € tarif plein / 10,50 € tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T09:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:00:00+01:00

Fin : 2024-10-27T09:00:00+01:00 – 2024-10-27T17:30:00+01:00

Les 55 fontaines et bassins, leurs 600 jeux d’eau, mis en mouvement à l’aide d’une clé lyre par les fontainiers d’art du Château de Versailles, vous raviront. Les plus grands compositeurs baroques, de Lully à Haendel, vous accompagneront dans votre flânerie royale en musique.

Les Grandes Eaux Musicales, un succès jamais démenti depuis plus de 350 ans ! Un incontournable !

* sauf les 29, 30, 31 mars, le 18 mai, les 8, 15, 22, 29 juin, les 6, 13, 14, 20, 27 juillet, les 3, 10, 15, 17, 24 et 31 août, les 7, 14, 21 septembre, ainsi que le 27 octobre = FIN 17H30

Les Jardins du Château de Versailles Place d’Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/les-grandes-eaux-musicales_e3028 »}] Les jardins sont ouverts tous les jours de 8h à 20h30 en haute saison (d’avril à octobre) et de 8h à 18h en basse saison (de novembre à mars) sauf événements exceptionnels et les jours de Grandes Eaux Nocturnes (fermeture à 17h30).