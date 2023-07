Les couleurs d’automne (balade photo) Les Jardins du Château de Versailles Versailles, 12 novembre 2023, Versailles.

Les couleurs d’automne (balade photo) Dimanche 12 novembre, 14h30 Les Jardins du Château de Versailles Participation libre, groupe de 8 personnes, appareils photos à prévoir.

L’automne royale à Versailles, venez découvrir le parc de Versailles et ses couleurs magnifiques, nous allons parcourir les allées royales et photographier la palette colorée automnale.

Au détour d’une allée, peut-être verrons nous un écureuil ?

– apprendre à photographier une saison

– promenade dans les jardins de Versailles

– découverte des couleurs de l’automne

Les Jardins du Château de Versailles Place d'Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins Les jardins sont ouverts tous les jours de 8h à 20h30 en haute saison (d'avril à octobre) et de 8h à 18h en basse saison (de novembre à mars) sauf événements exceptionnels et les jours de Grandes Eaux Nocturnes (fermeture à 17h30).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00

(c) Gaétan Hachette