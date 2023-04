Balade dans les jardins royaux Les Jardins du Château de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Balade dans les jardins royaux Les Jardins du Château de Versailles, 14 mai 2023, Versailles. Balade dans les jardins royaux 14 mai – 25 juin, les dimanches Les Jardins du Château de Versailles Participation libre A travers une balade photos au coeur des jardins du Château de Versailles, venez découvrir ou redécouvrir les paysages et la statuaire de Versailles. Noir et blanc, couleurs, partageons notre vision différente. Tout type d’appareils photos est le bienvenue (smartphones, reflex, compact), Beaucoup de touriste prennent en photo Versailles et son château, pendant cette balade je vous amène dans les jardins. Vous allez apprendre à faire des prises de vue du paysage du parc, de son patrimoine et de sa biodiversité. Au programme: -Travail sur la perspective

-Travail sur le cadrage et l’arrière plan

-L'utilisation de lignes directrices Les Jardins du Château de Versailles Place d'Armes – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 83 78 00 http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/domaine/jardins Les jardins sont ouverts tous les jours de 8h à 20h30 en haute saison (d'avril à octobre) et de 8h à 18h en basse saison (de novembre à mars) sauf événements exceptionnels et les jours de Grandes Eaux Nocturnes (fermeture à 17h30).

