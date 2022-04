LES JARDINS DU CHÂTEAU DE HAUTERIVES OUVRENT LEURS PORTES POUR SOUTENIR LE NEURODON Argentré Argentré Catégories d’évènement: Argentré

Argentré Mayenne Argentré 15 EUR Les jardins du Château des Hauterives situé à Argentré ouvrent ses portes pour soutenir le Neurodon du 7 au 8 mai.

Pour chacune de vos entrées, 2€ seront reversées au Neurodon pour aider à la lutte contre les maladies du cerveau.

