Illustrations botaniques Les Jardins du Chaigne, 2 juin 2023, Touzac.

Illustrations botaniques 2 – 4 juin Les Jardins du Chaigne 4€, gratuit pour les -12 ans .

Visite libre ou commentée du jardin et exposition d’illustrations botaniques.

Les Jardins du Chaigne Le Chaigne-Touzac, Bellevigne, 16120, Charente, Nouvelle-Aquitaine Touzac 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 23 10 68 81 http://www.jardinsduchaigne.com [{« type »: « email », « value »: « contactjardinsduchaigne16@gmail.com »}] Lovés dans le triangle d’or de la Grande Champagne, entourés des plus beaux coteaux de vignes charentais, les jardins du Chaigne s’harmonisent parfaitement dans le paysage Touzacais de « Pierre et Vigne ». Ici commence un voyage intemporel dont la succession de jardins se fait en parfaite harmonie. Les parfums des « Sourires d’orchidées », les vieux rosiers, les couleurs rougeoyantes des levers de soleil, les parterres de lavande bleuissant et les tapis de verdure amplifient le plaisir des sens et de la quiétude. Ce tableau composé de lignes courbes et douces évoque les paysages toscans des peintres flamands. Superficie : 3,5 ha

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

© ANNE CHOPIN