Découvrez différentes ambiances de jardins 16 et 17 septembre Les jardins du Chaigne de Touzac Gratuit pour les moins de 12 ans. 4 euros pour les plus de 12 ans. Entrée libre.

Possibilité de visite commentée sur la création des jardins et l’historique du domaine viticole.

Les jardins du Chaigne de Touzac Le Chaigne, 16120 Bellevigne La Chapelle-Achard 85150 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 23 10 68 81 [{« type »: « email », « value »: « contactjardinsduchaigne16@gmail.com »}] Nichés dans le triangle d’or de la Grande Champagne et entourés des plus beaux coteaux de vignes charentais, les jardins du Chaigne s’harmonisent parfaitement avec le paysage de « Pierres et Vignes ». La succession de jardins à la française, à l’anglaise et à l’italienne marque le début d’un voyage intemporel.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Agnès Martin