Visite du jardin Les Jardins d’O de Nismes, 3 juin 2023, Nismes. Visite du jardin 3 et 4 juin Les Jardins d’O de Nismes Les Jardins d’O de Nismes, un parc de détente au cœur de Nismes . Ceci est un parc vert avec un étang, des mares, des canaux, des cascades, une fontaine, des jeux d’eau, une plaine de jeux, des sculptures, des barques et un magnifique château . Le parc est accessible gratuitement pendant toute l’année . Un tout nouveau mini-golf vient de s’installer en août 2021.

Activités proposées :

• Jeu d’orientation pour les familles (disponible en français et néerlandais) . Gratuit Fiche du jeu disponible à l’Office du Tourisme . Le samedi 3 et dimanche 4 juin de 9h00 à 17h00 ;

• Visite libre du parc . Cascades, fontaine, jardins thématiques, mares, panneaux éducatifs (animaux, différentes nichoirs, jardins…), jardin d’orchidées, hôtel d’insectes ;

• Barques d’O (Barques à aubes) . Visite écologique du parc en barque à aubes (unique en Belgique) . Profitez ce week-end d’un tarif réduit spécial en donnant le code “Pajawa“ . 10€ au lieu de 15€ par 30min . par barque (max . 5 pers .) . Dernier ticket à 17h15 ;

• Golf d’O . Jouez au tout nouveau mini-golf pendant ce week-end à un tarif réduit en donnant le code “Pajawa” . 3€ au lieu de 5€ par personne (maximum 2 heures) . Dernier ticket à 16h00 ;

• Visite libre d’Action Sculpture 2023-2024 (Artiste : Max Rodhain) ;

• Exposition en plein air d’œuvres de Max Rohain dans le parc dans le cadre d’Action Sculpture . Brochure disponible à l’Office du Tourisme de Viroinval . Les Jardins d’O de Nismes Parc Communal 1 Nismes 5670 Philippeville Province de Namur 060 31 16 35 http://www.tourisme.viroinval.be Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T06:30:00+02:00 – 2023-06-03T20:00:00+02:00

2023-06-04T06:30:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©

