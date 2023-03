Rendez-vous aux Jardins des Soussilanges Les Jardins des Soussilanges Céron Catégories d’Évènement: Céron

Rendez-vous aux Jardins des Soussilanges Les Jardins des Soussilanges, 2 juin 2023, Céron. Rendez-vous aux Jardins des Soussilanges 2 – 4 juin Les Jardins des Soussilanges 6€ | Gratuit -16 ans Labellisé « Jardin Remarquable » en 2020, les Jardins des soussilanges offrent aux visiteurs un voyage poétique en immersion dans le monde végétal. Le propriétaire et concepteur assurera un accueil personnel et répondra à toutes vos questions. Les Jardins des Soussilanges 141 RUE DES GARDIENS DU VILLAGE 71110 CERON Céron 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 07 63 67 11 59 http://www.lesjardinsdessoussilanges.com [{« type »: « email », « value »: « lesjardinsdessoussilanges@gmail.com »}] Labellisé en 2020 « Jardin remarquable » en 2020, les Jardins des Soussilanges offrent aux visiteurs une immersion poétique inoubliable au coeur du monde végétal. Le propriétaire et concepteur des jardins vous accueillera personnellement et répondra à toutes vos questions. Parking surplace Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

