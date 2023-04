FÊTE DU MIEL ET MARCHÉ GOURMAND AUX JARDINS DES RENAUDIES Les Jardins des Renaudies, 20 août 2023, Colombiers-du-Plessis.

Récolte du miel des ruches des Jardins et démonstration du savoir-faire de notre apiculteur..

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 18:00:00. EUR.

Les Jardins des Renaudies Les Mézerais

Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire



Harvest of honey from the hives of the Gardens and demonstration of the know-how of our beekeeper.

Recolección de miel de las colmenas del Jardín y demostración de los conocimientos de nuestro apicultor.

Ernte des Honigs aus den Bienenstöcken der Gärten und Demonstration des Know-hows unseres Imkers.

Mise à jour le 2023-01-01 par eSPRIT Pays de la Loire