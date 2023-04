GARDEN PARTY AUX JARDINS DES RENAUDIES Les Jardins des Renaudies, 14 juillet 2023, Colombiers-du-Plessis.

Les Jardins se mettent à l’heure anglaise dans une ambiance décontractée et pleine de charme. Déjeuner sur l’herbe, jeux….

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 18:00:00. EUR.

Les Jardins des Renaudies Les Mézerais

Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire



The Gardens are set in English time in a relaxed and charming atmosphere. Lunch on the grass, games…

Los jardines están ambientados en la época inglesa en un ambiente relajado y encantador. Comida en la hierba, juegos…

In den Gärten herrscht englische Zeitrechnung in einer entspannten und charmanten Atmosphäre. Mittagessen auf dem Gras, Spiele…

