Visite guidée des Jardins des Renaudies Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Catégories d’Évènement: Colombiers-du-Plessis

Mayenne

Visite guidée des Jardins des Renaudies Les Jardins des Renaudies, 4 juin 2023, Colombiers-du-Plessis. Visite guidée des Jardins des Renaudies Dimanche 4 juin, 11h00 Les Jardins des Renaudies Tarif réduit 4 € plus de 16 ans, 3 € 6 – 16 ans ; gratuit – 6 ans Le Parc à l’anglaise de Haute Mayenne, est connu pour ses collections de vivaces, façon mixed-border, arbustes et arbres, qui s’étendent plus de 3 hectares de jardins ; avec une large variété qui assure couleurs et effets sans cesse renouvelés au fil des saisons.

Les Jardins des Renaudies offre également le témoignage de la ferme mayennaise du siècle dernier. Les anciens bâtiments en pierre de pays présentent l’ancienne maison d’habitation, son vieux four, et une riche collection de vieux outils d’autrefois…

Visite accompagnée du chef d’orchestre des lieux. Les Jardins des Renaudies 53120 COLOMBIERS-du-PLESSIS Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 02 08 https://www.jardinsdesrenaudies.fr/ Jardins à l’anglaise créé par Jean RENAULT pépiniériste obtenteur d’hydrangea dont « Vanille Fraise » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:30:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:30:00+02:00 ©CCBM

Détails Catégories d’Évènement: Colombiers-du-Plessis, Mayenne Autres Lieu Les Jardins des Renaudies Adresse 53120 COLOMBIERS-du-PLESSIS Ville Colombiers-du-Plessis Departement Mayenne Lieu Ville Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis

Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombiers-du-plessis/

Visite guidée des Jardins des Renaudies Les Jardins des Renaudies 2023-06-04 was last modified: by Visite guidée des Jardins des Renaudies Les Jardins des Renaudies Les Jardins des Renaudies 4 juin 2023 Colombiers-du-Plessis Les jardins des renaudies Colombiers-du-Plessis

Colombiers-du-Plessis Mayenne