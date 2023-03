Animation Découverte des oiseaux avec Mayenne Nature Environnement Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Catégories d’Évènement: Colombiers-du-Plessis

Animation Découverte des oiseaux avec Mayenne Nature Environnement Les Jardins des Renaudies, 4 juin 2023, Colombiers-du-Plessis. Animation Découverte des oiseaux avec Mayenne Nature Environnement Dimanche 4 juin, 10h00 Les Jardins des Renaudies Tarif réduit pour tous à partir de 6 ans 4 € ; gratuit – de 6 ans Le Parc à l’anglaise de Haute Mayenne, est connu pour ses collections de vivaces, façon mixed-border, arbustes et arbres, qui s’étendent plus de 3 hectares de jardins ; avec une large variété qui assure couleurs et effets sans cesse renouvelés au fil des saisons.

Partez en dimanche à la découverte des oiseaux et animaux des Jardins Accompagnés de Mayenne Nature Environnement, apprenez en famille à les reconnaître. Soyez à l’écoute de leurs petites musiques … Les Jardins des Renaudies 53120 COLOMBIERS-du-PLESSIS Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 02 08 https://www.jardinsdesrenaudies.fr/ Jardins à l’anglaise créé par Jean RENAULT pépiniériste obtenteur d’hydrangea dont « Vanille Fraise » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

