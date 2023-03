Rencontre avec Fabienne GOUBAUD, Peintre Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Catégories d’Évènement: Colombiers-du-Plessis

Rencontre avec Fabienne GOUBAUD, Peintre Les Jardins des Renaudies, 4 juin 2023, Colombiers-du-Plessis. Rencontre avec Fabienne GOUBAUD, Peintre Dimanche 4 juin, 10h00 Les Jardins des Renaudies 4 € pour tous + de 16 ans, 3 € 6 – 16 ans, Gratuit – 6 ans Après plusieurs années de cours de dessin et d’art plastique dans différents ateliers, Fabienne GOUBAUD a trouvé en la peinture le moyen d’exprimer ses émotions.

Au fil du temps, de façon autodidacte, l’artiste s’est révélée.

« Pour créer il faut avoir quelque chose à exprimer, à dévoiler et ne pas avoir peur des préjugés. »

Fabienne GOUBAUD réalise différents sujets selon son inspiration, et à la demande, pour faire plaisir … « paysage, portrait, marine, composition florale ou abstraite » et utilise diverses techniques : huile, acrylique, pastel ou crayon qui offrent une grande variété de résultats originaux.

Fabienne GOUBAUD apprécie de peindre sur des grands formats. « Ils apportent une sensation de liberté et d’évasion. » Sa dernière série de toiles FLEURS XXL invite à la méditation florale. Rose, coquelicot, marguerite, helianthus, orchidée… chaque fleur a son langage représenté selon l’artiste.

A découvrir ce dimanche dans les Jardins. Les Jardins des Renaudies 53120 COLOMBIERS-du-PLESSIS

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

© FG CCBM

