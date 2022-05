Les jardins des plantes et des Chartreux Jardin des Plantes Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Créé en 1796, le Jardin des plantes est l’ancêtre de l’actuel Jardin botanique du Parc de la Tête d’Or. Il présente une grande variété d’essences remarquables : micocoulier, tilleul de Hongrie, érable argenté et autres. Le Jardin des Chartreux, créé en 1852, est quant à lui une œuvre des frères Bühler, architectes du parc de la Tête d’Or. Nichés au cœur du quartier historique des pentes de la Croix-Rousse, ces deux jardins sont les deux plus anciens espaces verts de toute la ville de Lyon. Jardin des Plantes Rue Lucien Sportisse, 69001 Lyon, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon

