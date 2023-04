Découverte des Jardins des Hauts de Jouy Les jardins des Hauts-de-Jouy Jouy-le-Moutier Catégories d’Évènement: Jouy-le-Moutier

Découverte des Jardins des Hauts de Jouy Les jardins des Hauts-de-Jouy, 3 juin 2023, Jouy-le-Moutier. Découverte des Jardins des Hauts de Jouy 3 et 4 juin Les jardins des Hauts-de-Jouy Entrée libre Pratiques culturelles, artistiques et artisanales associées le temps d’un week-end. Les jardins des Hauts-de-Jouy Ferme d’Ecancourt – Chemin de la Croix Cillecocq 95280 Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier 95280 Val-d’Oise Île-de-France 01 30 32 01 18 Jardins familiaux créés fin 2014 sur un terrain communal au lieu-dit Ecancourt, en contrebas de la ferme pédagogique, les 75 parcelles sont cultivées en potagers et jardins d’agrément, sans recours aux produits phytosanitaires. Fléchage du lieu à partir du rond point au croisement du boulevard de l’OIse et d’ l’avenue du Temps Perdu.Parking ferme d’Ecancourt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

