LES JARDINS DES ANTIQUITÉS La Baule-Escoublac, 17 août 2021, La Baule-Escoublac.

LES JARDINS DES ANTIQUITÉS 2021-08-17 – 2021-08-17

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Pays de la Loire

Que des professionnels inscrits au registre du commerce : autour de 20 exposants

De la marchandise variée et des marchands enthousiastes qui vous ont déniché pour vous de belles pièces :art de la table, des tableaux, des curiosités, tapis anciens, des pâtes de verre, des grands noms de cristallerie, du beau linge, des objets d’art populaire et du vintage, des collections de jouets et de la belle brocante

Pas de copie pas de neuf

ass.dudauphin@gmail.com

Que des professionnels inscrits au registre du commerce : autour de 20 exposants

De la marchandise variée et des marchands enthousiastes qui vous ont déniché pour vous de belles pièces :art de la table, des tableaux, des curiosités, tapis anciens, des pâtes de verre, des grands noms de cristallerie, du beau linge, des objets d’art populaire et du vintage, des collections de jouets et de la belle brocante

Pas de copie pas de neuf

dernière mise à jour : 2021-08-11 par eSPRIT Pays de la Loire