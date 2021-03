Husseren-Wesserling Parc de Wesserling - Ecomusée textile Haut-Rhin, Husseren-Wesserling Les Jardins d’Égypte Parc de Wesserling – Ecomusée textile Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

du dimanche 6 juin au dimanche 10 octobre à Parc de Wesserling – Ecomusée textile

► LE RENDEZ-VOUS JARDIN INCONTOURNABLE DU GRAND EST ! Pour la dix-neuvième année consécutive, le Parc de Wesserling accueille, du 6 juin au 10 octobre 2021, le Festival International des Jardins Métissés, un événement permettant de découvrir des jardins extraordinaires et éphémères. Des artistes (paysagistes, architectes, designers, étudiants, jardiniers du Parc…) sont invités à imaginer, créer et réaliser des jardins à vivre, sur un thème donné. En 2021 le Parc de Wesserling vous invite à vous aventurer dans les Jardins d’Égypte, un thème inspiré du roman « Le Roman de la Momie » du poète et romancier Théophile Gautier ! ► LES ANIMATIONS DU FESTIVAL Visites guidées des jardins (compris dans le tarif d’entrée, hors groupe) Un étonnant sentier pieds-nus et sensoriel Un extraordinaire potager textile et pédagogique Héridou, parcours de découverte pour enfant Les événements jardins (Fête du sentier pieds-nus, Féerie Nocturne au Jardin, Potager en Fête…)

Adulte : 10,50€ – Enfant (4-17 ans) : 6€ – Enfant (-4 ans): gratuit

Cette année, le Parc de Wesserling vous invite à partir à la découverte des jardins d’Égypte, thème inspiré du roman « Le Roman de la Momie » de Théophile Gautier. Parc de Wesserling – Ecomusée textile Rue du Parc 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

