Déambulation dans l’univers des plantes aquatiques Les Jardins d’Eau, 2 juin 2023, Carsac Aillac. Déambulation dans l’univers des plantes aquatiques 2 – 4 juin Les Jardins d’Eau 8,50€ ; 7€ pour les 12-17 ans inclus, demandeurs d’emploi, personnes handicapés (individuel et groupe), étudiants (avec leur carte) ; 5€ pour les 6-11 ans inclus ; gratuit -6 ans. Les Jardins d’Eau Saint-Rome – 10 rue Marius-Rossillon, 24200 Carsac-Aillac Carsac Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 28 91 96 http://www.jardinsdeau.com Jardins en terrasses sur la Dordogne mettant en scène des collections de nymphéas et plantes aquatiques. Superficie : 3ha Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 ©lesjardinsdeaucarsac

