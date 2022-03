Les Jardins de Vives-Eaux. Visite du jardin botanique (PPAM, flore Luberon oriental) et pédagogique, animations et exposition LES JARDINS DE VIVES-EAUX La Brillanne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

LES JARDINS DE VIVES-EAUX, le dimanche 5 juin à 11:00 Entrée libre avec participation libre

Journée consacrée à la visite du jardin, animations, exposition “Un animal, des animaux” en partenariat avec L214 et la Fondation 30 millions d’amis, dégustations d’infusions… LES JARDINS DE VIVES-EAUX 20, Route des Alpes 04700 LA BRILLANNE La Brillanne Alpes-de-Haute-Provence

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T17:30:00

