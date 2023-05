Conférence-atelier « eCO Solutions partagées : les économies d’énergies » par Phoëdon Michaïlides LES JARDINS DE VIVES-EAUX, 2 juin 2023, La Brillanne.

Conférence-atelier « eCO Solutions partagées : les économies d’énergies » par Phoëdon Michaïlides Vendredi 2 juin, 18h30 LES JARDINS DE VIVES-EAUX entrée libre dans la limite des places disponibles

LES JARDINS DE VIVES-EAUX 20, Route des Alpes 04700 LA BRILLANNE La Brillanne 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 77 04 44 92 Jardin botanique et pédagogique de plantes aromatiques et médicinales, plantes et fleurs mellifères, plantes et fleur du Luberon oriental. Visites, expositions, animations, conférences, dégustations… Bibliothèque tout public spécialisée « biodiversité végétale et animale »

Entrée libre et participation libre pour Rendez-vous aux jardins

Ouverture jusqu’en octobre 2022, deux jours par semaine (visite payante) gare TER La Brillanne-Oraison ; Autoroute A51 sortie Forcalquier, parking et place handicapé face aux jardins ; Jardins accessible PMR

2023-06-02T18:30:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

©jardinsdeviveseaux