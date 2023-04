Visite du jardin Les Jardins de Vertumne, 2 juin 2023, Ohey.

Visite du jardin 2 – 4 juin Les Jardins de Vertumne

Les Jardins de Vertumne sont une destination prisée depuis près de 20 ans par les amateurs de jardins et collectionneurs d’objets de décoration .

Au fil du temps, l’entreprise horticole de tradition propose un festival d’authentiques découvertes dans un domaine de près de 3 ha . Un havre de verdure préservé et conservé avec charme entoure le corps de logis de 18e siècle au coeur même du village d’Ohey .

D’une ancienne ferme jusqu’au début des années 2000, la demeure familiale, vivante et chaleureuse que leurs propriétaires Muriel et Pierre, artistes dans l’âme, passionnés avec leurs enfants Benjamin et Florentine ont à cœur d’animer et de faire partager leur passion pour les plantes et le jardin .

Au menu de la balade aux Jardins de Vertumne :

• incontournables espaces dédiés au fer rouillé et sculptures en fonte pour jardin ; • la grange ouverte avec nos articles déco … nouvelle tendance !

• la collection de 250 arrosoirs anciens en zinc ;

• la petite brocante au jardin ;

• cabane en bois, serre et volière antique ;

• l’espace pépinière, petit élevage, … ;

• la récolte des primeurs de nos potagers (laitues, asperges vertes, ail frais, …) ; • bar ouvert pour de bons rafraîchissements ;

• et conseils personnalisés de jardinier, d’artisans, …

Les Jardins de Vertumne, c’est l’horticulture de tradition et

un large panel de services en aménagements et entretien de jardins . C’est aussi une production artisanale de produits comestibles et décoratifs effectuée dans le respect de l’environnement et de la biodiversité.

Les Jardins de Vertumne 149, Rue de Ciney 5350 Ohey, Namur Ohey 5350 Namur Wallonie 0473 93 97 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T09:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

