Découverte des Jardins de Treuscoat 2 – 4 juin Les Jardins de Treuscoat, Scaër. Dans un cadre exceptionnel dominant la vallée de l'Isole ce parc de 6ha vous propose une promenade botanique aux multiples facettes.

Plantes acidophiles, rocailles, arbustes rares en culture, sauront captiver tous vos sens Les Jardins de Treuscoat Crémenet, 29390, Scaër Scaër 29390 Finistère Bretagne 06 85 01 55 76 http://www.jardin-des-korrigans.fr/ https://www.youtube.com/watch?v=C0sAF_yqf5k 6 hectares consacrés aux plantes acidophiles (rhododendrons, camellias, magnolias, cornouillers, hydrangeas…), avec un labyrinthe de rhododendrons (800 variétés), une ronde d’hydrangeas, un sentier dallé de granit. Une promenade associant minéral, végétal, couleurs, formes, senteurs dans le respect du cadre naturel. Treuscoat Hec’h par Créménet / Parking dans le parc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©Liliane Le Duigou

