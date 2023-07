Concert flûtes et piano Les Jardins de Sardy Vélines, 25 juillet 2023, Vélines.

Vélines,Dordogne

Les Jardins de Sardy propose, au cœur du domaine, un concert flûtes et piano.

Dans le style musique baroque (Quantz-Koehler), Vivaldi, musique du XXème siècle avec Gershwin.

Une dégustation de vins sera proposée à la suite du concert.

Les réservations sont ouvertes au 05 53 27 51 45..

2023-07-25

Les Jardins de Sardy Route de Sardy

Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the estate, Les Jardins de Sardy presents a flute and piano concert.

Baroque music (Quantz-Koehler), Vivaldi, 20th-century music with Gershwin.

A wine tasting will follow the concert.

Reservations are open on 05 53 27 51 45.

Les Jardins de Sardy ofrecen un concierto de flauta y piano en el corazón de la finca.

Música barroca (Quantz-Koehler), Vivaldi, música del siglo XX con Gershwin.

Una degustación de vinos seguirá al concierto.

Las reservas pueden hacerse llamando al 05 53 27 51 45.

Die Jardins de Sardy bieten im Herzen des Landgutes ein Flöten- und Klavierkonzert an.

Im Stil von Barockmusik (Quantz-Koehler), Vivaldi und Musik des 20. Jahrhunderts mit Gershwin.

Im Anschluss an das Konzert wird eine Weinprobe angeboten.

Reservierungen sind unter der Nummer 05 53 27 51 45 möglich.

