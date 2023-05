Visite guidée par le propriétaire des Jardins de Sardy Les Jardins de Sardy, 3 juin 2023, Vélines.

Visite guidée par le propriétaire des Jardins de Sardy 3 et 4 juin Les Jardins de Sardy Adulte : 5€ ; Etudiant : 3€ ; Enfant jusquà 12 ans : gratuit

Visite commentée par le propriétaire des Jardins de Sardy, fils des créateurs du jardin.

On découvre le lieu et son architecture tout en s’initiant aux plantes odorantes de façon ludique.

Face à la vue principale, Frédéric Imbs vous conte l’histoire de ce jardin et de la vue, véritable tableau vivant.

La visite s’achève avec quelques poésies et l’animation des jets d’eau.

Vous pouvez poursuivre la déambulation dans les jardins qui se déroulent tout autour de la bâtisse.

Les Jardins de Sardy 7 route de Sardy, 24230 Vélines, Dordogne, Nouvelle Aquitaine Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 27 51 45 http://www.jardinsdesardy.com [{« type »: « phone », « value »: « 0553275145 »}, {« type »: « email », « value »: « jardins.sardy@gmail.com »}] Jardins créés dans les années 1950 au pied d’une architecture ancienne. Inspiration italienne et anglaise dans une ambiance romantique : jardin d’eau, rocailles, massifs de fleurs. Superficie : 5 ha D11, lieu dit Les Réaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00

