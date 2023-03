Atelier famille Natura Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus, 3 juin 2023, Chassenon.

Atelier famille Natura 3 et 4 juin Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus Entrée du site 7,5€ adulte, 4,5€ enfant. Supplément de 4€ par enfant pour l’atelier, réservation obligatoire

Les enfants découvrent l’art des jardins, les potagers romains et l’utilisation des plantes à cette époque. Une planche du naturaliste (herbier) est constituée autour de 6 plantes, chacune étant présentée pour son utilisation particulière (plante alimentaire, médicinale…). Suite à la réalisation de l’herbier, les enfants se laissent guider par leurs sens et retrouvent ces 6 plantes grâce à des jeux d’odeur, de toucher et de goût.

Les jardins de Pline l’ancien – Cassinomagus Lieu-dit Longeas, 16150 Chassenon, Charente, Nouvelle-Aquitaine Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 89 32 21 http://www.cassinomagus.fr https://www.facebook.com/CassinomagusParcArcheologique?_rdr;https://twitter.com/cassinomagus [{« type »: « phone », « value »: « 0545893221 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cassinomagus.fr »}] Implanté sur le site gallo-romain de Cassinomagus, le Jardin de Pline l’Ancien s’intègre à un ensemble archéologique de plusieurs hectares. Inspiré de l’histoire naturelle de Pline l’Ancien, il a une vocation conservatoire de plantes typiques de l’antiquité gallo-romaine. Il présente plus de 100 plantes, organisées selon leurs usages. Un jeu de senteur permet de reconnaitre les espèces odorantes. Le Petit Potager vient compléter la valorisation des espèces connues au Ier siècle. Une partie non visible des vestiges est restituée par une symbolique végétale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T15:30:00+02:00

©Alfran