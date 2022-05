Les Jardins de Paul Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Les deux photographes proposent un voyage onirique dans la ville d'Aix-en-Provence, s'inspirant des décors floraux dans l'architecture et des surprenantes collections d'herbier du Museum d'histoires naturelles de la ville. (Exposition des images réalisés pour le mapping les Jardins de Paul du 25 juin au soir à la Bastide du Jas de Bouffan, pendant la Biennale d'Art et Culture) Photographies de Anthony Morel et Florence Verrier à la galerie Parallax contact@galerieparallax.fr +33 6 60 55 20 60 https://www.galerieparallax.fr/

