Les Jardins de Paul Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

Les Jardins de Paul

Parc de la Bastide du Jas de Bouffan Route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Route de Galice Parc de la Bastide du Jas de Bouffan

2022-06-25 22:00:00 22:00:00 – 2022-06-25 23:00:00 23:00:00

Route de Galice Parc de la Bastide du Jas de Bouffan

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le mapping des photographies de Florence Verrier et d’Anthony Morel projeté sur la façade de la Bastide offre un moment unique au public dans le parc de la Bâtisse Cézanne, ouvert exceptionnellement.

Les photographies mettent en scène les herbiers du Muséum d’histoire naturelle d’Aix, l’une des plus importantes collections d’Europe et les décors inspirés de la nature dans des lieux patrimoniaux aixois : décors peints tels le trompe l’œil de Jean Daret ou la coupole du boudoir du Musée du Vieil Aix, les décors des salons de l’hôtel Boyer d’Eguilles, et les gypseries aux motifs floraux du Pavillon de Vendôme.

Les photographies de Florence Verrier et Anthony Morel sont également présentées à la Galerie Parallax.



Florence Verrier, photographe, après un passage aux beaux arts de Paris et une carrière en agence, fonde la galerie Parallax à Aix-en-Provence en 2018.



Anthony Morel est un photographe qui vit et travaille à Cabannes (13).

Le parc de la Bastide du Jas de Bouffan ouvert exceptionnellement pour l’occasion, accueille pour la première fois un mapping monumental, réalisé à partir de photographies de Florence Verrier et d’Anthony Morel, conté par Anny Duperey.

Le mapping des photographies de Florence Verrier et d’Anthony Morel projeté sur la façade de la Bastide offre un moment unique au public dans le parc de la Bâtisse Cézanne, ouvert exceptionnellement.

Les photographies mettent en scène les herbiers du Muséum d’histoire naturelle d’Aix, l’une des plus importantes collections d’Europe et les décors inspirés de la nature dans des lieux patrimoniaux aixois : décors peints tels le trompe l’œil de Jean Daret ou la coupole du boudoir du Musée du Vieil Aix, les décors des salons de l’hôtel Boyer d’Eguilles, et les gypseries aux motifs floraux du Pavillon de Vendôme.

Les photographies de Florence Verrier et Anthony Morel sont également présentées à la Galerie Parallax.



Florence Verrier, photographe, après un passage aux beaux arts de Paris et une carrière en agence, fonde la galerie Parallax à Aix-en-Provence en 2018.



Anthony Morel est un photographe qui vit et travaille à Cabannes (13).

Route de Galice Parc de la Bastide du Jas de Bouffan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-17 par