Découverte des jardins de la ferme de Niederwyhl reconstruite au XVIIe siècle. Les jardins de Niederwyhl Bourbach-le-Haut Catégories d’Évènement: Bourbach-le-Haut

Haut-Rhin

Découverte des jardins de la ferme de Niederwyhl reconstruite au XVIIe siècle. Les jardins de Niederwyhl, 3 juin 2023, Bourbach-le-Haut. Découverte des jardins de la ferme de Niederwyhl reconstruite au XVIIe siècle. 3 et 4 juin Les jardins de Niederwyhl Les jardins bordent la rivière, deviennent le potager précédé de ses pivoines, ils continuent en allée de petits fruits et en verger pour s’arrêter au plateau. Et alors les ânes vous accueilleront bruyamment. Les jardins de Niederwyhl Ferme de Niederwyhl, route D37 Bourbach-le-Haut, Haut-Rhin, Grand Est Bourbach-le-Haut 68290 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 86 26 [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 38 86 26 »}, {« type »: « email », « value »: « am.singer@orange.fr »}] Un contexte géologique volcanique exceptionnel de 350 millions d’années imprime sa marque aux paysages érodés traversés par la rivière qui court dans une vallée encaissée. La ferme de Niederwyhl a été reconstruite en 1642, après la guerre de Trente ans. Son ancienne chapelle, ou ce qu’il en reste, a été érigée sur une faille bien visible. Le site accueille une biodiversité naturelle et cultivée remarquable, dont la liste du premier inventaire vous sera proposée. Ferme entre Bourbach-le-Bas et Bourbach-le-Haut. Animaux en laisse uniquement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 anne marie singer

Détails Catégories d’Évènement: Bourbach-le-Haut, Haut-Rhin Autres Lieu Les jardins de Niederwyhl Adresse Ferme de Niederwyhl, route D37 Bourbach-le-Haut, Haut-Rhin, Grand Est Ville Bourbach-le-Haut Departement Haut-Rhin Lieu Ville Les jardins de Niederwyhl Bourbach-le-Haut

Les jardins de Niederwyhl Bourbach-le-Haut Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourbach-le-haut/

Découverte des jardins de la ferme de Niederwyhl reconstruite au XVIIe siècle. Les jardins de Niederwyhl 2023-06-03 was last modified: by Découverte des jardins de la ferme de Niederwyhl reconstruite au XVIIe siècle. Les jardins de Niederwyhl Les jardins de Niederwyhl 3 juin 2023 Bourbach-le-Haut Les jardins de Niederwyhl Bourbach-le-Haut

Bourbach-le-Haut Haut-Rhin