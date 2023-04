Visite du jardin Les jardins de Macon Macon Catégories d’Évènement: Mâcon

Thuin

Visite du jardin Les jardins de Macon, 2 juin 2023, Macon. Visite du jardin 2 – 4 juin Les jardins de Macon Jardin, issu d’une ancienne pépinière, axé sur le zéro phyto . Accueillant des stages pour enfants (initiation à la nature, jardinage, . .)

Tarif : entrée 2€ par personne

Activités proposées :

• Cours d’aménagement de jardins information sur la permaculture (intervenant externe.)

• Réalisation de flute de pan. Les jardins de Macon Rue Balasse, 2 Macon 6591 Thuin Hainaut 0479 75 14 39 http://www.horticulture.onlc.be Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©

Détails Catégories d’Évènement: Mâcon, Thuin Autres Lieu Les jardins de Macon Adresse Rue Balasse, 2 Ville Macon Departement Thuin Lieu Ville Les jardins de Macon Macon

Les jardins de Macon Macon Thuin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macon/

Visite du jardin Les jardins de Macon 2023-06-02 was last modified: by Visite du jardin Les jardins de Macon Les jardins de Macon 2 juin 2023 Les jardins de Macon Macon Maçon

Macon Thuin