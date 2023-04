Visite des Jardins de LY à Sénarpont. Les jardins de Ly, 3 juin 2023, Senarpont.

Visite des Jardins de LY à Sénarpont. 3 et 4 juin Les jardins de Ly Entrée : 5€/personne

Les Jardins de Ly d’inspiration japonaise présentent différents espaces thématiques:

– Un jardin japonais accompagné de ses symboliques,

– Un espace de plus de 150 bonsaïs,

– Des espaces arborés avec fleurissement sur trois niveaux (vivaces, couvre-sols, arbustes et arbres feuillus, collection de plus de 400 conifères),

– Un jardin d’eau,

– Un labyrinthe dans une bambouseraie,

– Un potager perpétuel de légumes anciens ou insolites, un jardin d’aromatiques en permaculture. Les visites guidées de cet espace sont l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir aux visiteurs une diversité de légumes de chez nous dont on a oublié l’existence, l’occasion d’en expliquer la facilité d’entretien nécessitant une simple surveillance.

– Empreintant l’allée des cent buis, un espace de plus 1500m² est consacré à une basse-cour paysagère. On y côtoie paons, cygnes noirs, bernaches, volailles de races japonaises … logés dans des poulaillers végétalisés sur pilotis.

Des ruches disposées dans le jardin permettent aux abeilles de profiter de l’abondance et de la diversité des floraison. Les végétaux bénéficient d’une meilleure pollinisation.

Le bruit des chutes d’eau, le tintement du carillon, le chant des nombreux oiseaux et des volailles dépaysent les visiteurs et les transportent dans un autre monde qu’ils peinent à quitter.

