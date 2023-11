L’APIE fête Noël les jardins de l’oustal Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Haute-Garonne L’APIE fête Noël les jardins de l’oustal Escalquens, 8 décembre 2023, Escalquens. L’APIE fête Noël Vendredi 8 décembre, 16h15 les jardins de l’oustal Entrée libre De nombreuses animations seront au programme: Stand de vente de vin chaud, chocolat chaud et crêpes

Atelier de décorations d’arbre de Noël avec le Centre social

Visite du Père Noël

Démonstration de Défidanse

lancement des illuminations de la ville à 18h30 Retrouvez tout le programme des festivités de Noël à Escalquens sur https://www.escalquens.fr/festivites-de-noel-2023/

Infos: apie.escalquens@gmail.com les jardins de l’oustal 31750 Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.escalquens.fr/festivites-de-noel-2023/ »}, {« link »: « mailto:apie.escalquens@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T16:15:00+01:00 – 2023-12-08T19:00:00+01:00

