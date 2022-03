Les jardins de Louis XIV en histoires Château de Versailles

Château de Versailles, le mercredi 20 avril à 17:00

Votre guide, familière avec le public handicapé mental, sollicite les cinq sens de son auditoire au travers d’histoires et de contes, entre statues, bosquets et fêtes de Louis XIV, sans oublier les arbres, l’eau ou les oiseaux…Un plaisir à partager pour petits et grands ! Cette visite gratuite est proposée dans le cadre des Journées Nationales Tourisme & Handicap en avril 2022 avec le soutien de l’Association Tourisme et Handicaps. Attention : Distance de 2 km environ Fin de la visite au point de départ

Visite gratuite pour une personne porteur de handicap mental + un accompagnateur Pour toute inscription sur présentation de la carte d’invalidité, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter par mail à l’adresse tourisme@ot-versailles.fr ou …

Profitez d’un moment de détente et d’émerveillement dans les jardins du château de Versailles ! Château de Versailles Sous le passage des princes qui donne accès aux jardins (au fond à gauche dans la cour royale), 78000 Versailles

