du vendredi 29 avril au samedi 20 août à Office de Tourisme de Versailles

Suivez le guide dans les majestueuses perspectives et les bosquets pleins de surprises tracés par Le Nôtre, et revivez en musique ces fêtes baroques où la nature servait de cadre aux bals, théâtre, carrousels, festins et feux d’artifice…

Inclut le tarif d’entrée (9, 50 € / adulte ; 8 € / enfant)

Découvrez les jardins du château de Versailles sous l’angle des fêtes ! C’est l’année Molière, une occasion rêvée pour visiter les jardins sur le thème des fêtes merveilleuses du règne de Louis XIV… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T17:00:00 2022-04-29T18:30:00;2022-05-21T17:00:00 2022-05-21T18:30:00;2022-06-11T17:00:00 2022-06-11T18:30:00;2022-07-09T17:00:00 2022-07-09T18:30:00;2022-07-23T17:00:00 2022-07-23T18:30:00;2022-08-06T17:00:00 2022-08-06T18:30:00;2022-08-20T17:00:00 2022-08-20T18:30:00

Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

