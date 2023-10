LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES | Cie Spectabilis – Théâtre les jardins de l’anjou Mauges-sur-Loire, 18 novembre 2023, Mauges-sur-Loire.

LE CABARET DES MÉTAMORPHOSES | Cie Spectabilis – Théâtre Samedi 18 novembre, 18h00 les jardins de l’anjou Gratuit – sur réservation

Bienvenue au Cabaret des Métamorphoses. La famille Katalyse vous y accueille depuis trois générations. On y vient pour oublier ses déboires, entendre de drôles d’histoires… Jusqu’au moment où… On ne peut plus continuer comme avant ! Comme si les changements climatiques se répercutaient dans la vie du cabaret. Voilà l’équipe lancée dans une expérience des plus improbables où il faut rapidement tout mettre en oeuvre pour continuer.

The show must go on !

Durée : 1h40

Dans le cadre du rendez-vous annuel de la transition écologique dans les Mauges « CHANGER D’ÈRE », le samedi 18 novembre, organisé par Mauges Communauté.

les jardins de l'anjou rue pierre de coubertin 49620 la Pommeraye Mauges sur loire Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:40:00+01:00

