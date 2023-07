Le jardin en fête Les Jardins de l’Alisier Blanc Beaulieu-sur-Loire Catégories d’Évènement: Beaulieu-sur-loire

Loiret Le jardin en fête Les Jardins de l’Alisier Blanc Beaulieu-sur-Loire, 16 septembre 2023, Beaulieu-sur-Loire. Le jardin en fête 16 et 17 septembre Les Jardins de l’Alisier Blanc Visite guidée : 8 Euros (gratuit pour les – de 12 ans) Présence d’artistes locaux (peintres, sculpteur, photographes) durant les 3 jours. Les Jardins de l’Alisier Blanc 10 Chemin de la Croix-Saint-Martin, 45630 Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire 07 81 69 37 81 http://www.alisierblanc.fr Jardins à thèmes cultivés en respect de l’environnement (potager, florager, jardin Zen,…) sur 60 ares – présence d’artistes locaux parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

