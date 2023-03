Visite commentée et échanges Les Jardins de l’Albarède Saint-Cybranet Catégories d’Évènement: Dordogne

Visite commentée et échanges Les Jardins de l’Albarède, 4 juin 2023, Saint-Cybranet. Visite commentée et échanges Dimanche 4 juin, 15h00 Les Jardins de l’Albarède 5€, gratuit pour les enfants. Le thème « Les musiques du jardin » sera développé tout au long de la visite qui portera également sur les réponses à apporter face au changement climatique.

L’animation est suivie d’un thé / parlottes au jardin. Les Jardins de l’Albarède L’Albarède, 24250, Saint-Cybranet, Dordogne, Nouvelle Aquitaine Saint-Cybranet 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 28 38 91 http://www.jardins-albarede.com Jardin contemporain cultivé de manière biologique et adapté au site, mêlant vieilles pierres, fleurs et senteurs. Le jardin est maintenant classé Jardin de Noé (gestion écologique visant à la préservation de la faune et de la flore). Superficie : 2 ha Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

