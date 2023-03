Installation des créations de mobiles sonores les jardins de l’Aiguebelle Saissac Catégories d’Évènement: Aude

Saissac

Installation des créations de mobiles sonores les jardins de l’Aiguebelle, 3 juin 2023, Saissac. Installation des créations de mobiles sonores Samedi 3 juin, 10h00 les jardins de l’Aiguebelle gratuit, aucune limite de places Installation de mobiles sonores et d’ instruments de musique créés lors d’un atelier proposé à Saissac en avril.

Pour plus d’informations, contacter le 06 21 97 56 22 les jardins de l’Aiguebelle 11310 Saissac Saissac 11310 Aude Occitanie http://jardins-aiguebelle.jimdosite.com Association de jardins partagés et solidaires A 20km de Carcassonne et de Castelnaudary, Montagne Noire, multiples parkings dans le village, accès fauteuils roulants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

