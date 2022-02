Les jardins de l’Abbaye de Daoulas Jardin de plantes médicinales de l’abbaye de Daoulas, 4 juin 2022, Daoulas.

Les jardins de l’Abbaye de Daoulas

Les jardins de l’Abbaye sont des jardins d’agrément, créés pour la promenade, la découverte, la contemplation ou le repos. Tout est composé pour la qualité des points de vue, les couleurs au fil des saisons, l’harmonie des espaces et le plaisir de s’y balader. Dédiés aux plantes médicinales, ils regroupent une sélection d’essences venues de toute la planète. Chaque année, les jardins accueillent une exposition photographique et en 2022, deux grands noms de la photographie africaine, Ayana V. Jackson et Omar Victor Diop, à partir du 1er avril. Jusqu’alors, le jardin des simples, créé dans les années 1990 et labellisé « jardin remarquable » en 2012, était à lui seul une motivation de visite. Organisé sur deux terrasses, il regroupe sur un premier niveau les plantes des pharmacopées d’Europe occidentale et sur une partie supérieure les espèces les plus rustiques des pharmacopées traditionnelles d’Océanie, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. Surplombant l’abbatiale et le cloître, ce jardin est un magnifique promontoire permettant de découvrir l’ensemble du domaine et la nature environnante. Depuis 2016, un jardin des arbres médicinaux complète le tableau. Il accueille au sein d’un parcours paysager une sélection d’arbres et d’arbustes médicinaux : la diversité des espèces illustre celle des pharmacopées constituées par les sociétés humaines dans leur rapport au corps, à la maladie, en fonction de leurs croyances ou connaissances scientifiques, et selon les ressources offertes par leur environnement. **Une Victoire d’or aux Victoires du Paysage 2020 – 2021** L’Abbaye de Daoulas a remporté le titre suprême de Victoire d’or dans la catégorie “Patrimoine” du concours national et biennal. Elle succède ainsi au Château de Chambord primé en 2018 ! Véritable ressource culturelle et naturelle pour le département et la région, l’Abbaye de Daoulas a su convaincre par la qualité de son aménagement paysager, largement repensé en 2016 avec la création de son jardin des arbres médicinaux mais aussi par son mode de gestion favorisant le développement de la biodiversité. [_Victoires du Paysage – Abbaye de Daoulas_](https://www.cdp29.fr/fr/actualites/view/84/l-abbaye-de-daoulas-remporte-les-victoires-du-paysage)

