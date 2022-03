Les jardins de la Villa-Marie : une botanique écologique Jardins de la Villa-Marie Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Var

Les jardins de la Villa-Marie : une botanique écologique Jardins de la Villa-Marie, 4 juin 2022, Fréjus. Les jardins de la Villa-Marie : une botanique écologique

le samedi 4 juin à Jardins de la Villa-Marie

La Médiathèque Villa-Marie et Marjorie UGHETTO, guide naturaliste, vous proposent deux visites commentées des jardins de la Villa-Marie sur le thème de la botanique écologique, samedi 4 juin 2022 (à 10h le matin et à 14h30 l’après-midi)

Sur inscription

Deux visites naturalistes et pédagogiques des jardins de la Villa-Marie Jardins de la Villa-Marie 447 avenue Aristide Briand 83600 FREJUS Fréjus Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Fréjus, Var Autres Lieu Jardins de la Villa-Marie Adresse 447 avenue Aristide Briand 83600 FREJUS Ville Fréjus lieuville Jardins de la Villa-Marie Fréjus Departement Var

Jardins de la Villa-Marie Fréjus Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frejus/

Les jardins de la Villa-Marie : une botanique écologique Jardins de la Villa-Marie 2022-06-04 was last modified: by Les jardins de la Villa-Marie : une botanique écologique Jardins de la Villa-Marie Jardins de la Villa-Marie 4 juin 2022 Fréjus Jardins de la Villa-Marie Fréjus

Fréjus Var