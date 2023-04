Sieste musicale – « les plantes qui chantent » Les Jardins de La Tine Romans Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Romans

Sieste musicale – « les plantes qui chantent » Les Jardins de La Tine, 4 juin 2023, Romans. Sieste musicale – « les plantes qui chantent » Dimanche 4 juin, 14h00 Les Jardins de La Tine Donation Accompagnée par la mélodie végétale, Valérie Augieau vous racontera l’histoire de la musique des plantes !

Et oui, les plantes entendent les sons et en produisent ! Ainsi, la mélodie du règne végétal peut nous soigner. Elle propose avec « les plantes qui chantent » de la musicothérapie botanique. Vous allez vous reposer et vous soigner au potager. Une expérience insolite qui vous emmènera dans l’univers peu connu de la communication des plantes.

Cette pratique repose sur la neurobiologie végétale, science reconnue depuis 2014, qui consiste à capter l’activité électrique de surface des végétaux et à en comprendre le sens. Les Jardins de La Tine La Tine, 79800 Souvigné Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 86 10 21 27 https://www.facebook.com/LesjardinsdelaTine/ Les Jardins de la Tine sont une série de jardins thématiques nichés dans la vallée verdoyante de l’Hermitain. Ils ont été créés par l’architecte paysagiste Caroline Scott-Perget et son mari, lui-même jardinier professionnel. Depuis 2016, ces deux passionnés ont développé un jardin s’étendant du fond de la vallée aux coteaux boisés. On y retrouve un potager élaboré sur les principes de la permaculture, une forêt jardin avec des essences peu connues, un jardin dédié aux plantes ornementales comestibles, et un bois dans lequel serpente l’allée des hellébores. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

