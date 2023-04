La Sublime Porte – Vagabondage poétique et musical à la croisée du Vieux Continent et de l’Asie Éternelle Les Jardins de La Tine, 3 juin 2023, Romans.

Venez vous reposer au potager pour un moment de détente et d’évasion avec les merveilleux Ismail Skhan et Anne-Sylvie Meyza-Badré.

Ils nous invitent à franchir La Sublime Porte de la mythique Istanbul. Jadis nommée Byzance, puis Constantinople, cette ville entre deux rives constitue le point de passage incontournable entre le continent européen et asiatique, entre l’Orient et l’Occident. Ce spectacle nous entraîne dans un vagabondage poétique et musical qui s’inscrit entre hier et aujourd’hui, entre tradition et modernité, à l’image de la Turquie au fil des siècles.

Autour d’un thé rouge grenade, sous l’emprise de senteurs boisées ou à la faveur d’autres instants partagés, Ismail, virtuose du Saz (Luth à manche long) et Anne-Sylvie, sa complice inspirée, incarnent le verbe poétique mystique et engagé des bardes Ashiks d’Anatolie, la poésie savante, sophistiquée et capricieuse du divan ottoman aux influences croisées persanes et arabes ou encore le souffle poétique novateur initié par toute une génération de jeunes poètes de l’entre-deux-guerres marquant l’avènement d’une poésie survivante, vivante et surprenante.

Les Jardins de La Tine La Tine, 79800 Souvigné Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 86 10 21 27 https://www.facebook.com/LesjardinsdelaTine/ Les Jardins de la Tine sont une série de jardins thématiques nichés dans la vallée verdoyante de l’Hermitain. Ils ont été créés par l’architecte paysagiste Caroline Scott-Perget et son mari, lui-même jardinier professionnel. Depuis 2016, ces deux passionnés ont développé un jardin s’étendant du fond de la vallée aux coteaux boisés. On y retrouve un potager élaboré sur les principes de la permaculture, une forêt jardin avec des essences peu connues, un jardin dédié aux plantes ornementales comestibles, et un bois dans lequel serpente l’allée des hellébores.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:15:00+02:00

©FocusTrap-Terry Lair