Pique-nique au potager Les Jardins de La Tine, 3 juin 2023, Romans.

Emmener vos tapis, couverture et votre repas de midi pour un pique-nique au bord de l’étang et au potager.

Des desserts et boissons chaudes et fraîches seront disponibles sur place.

À 14h, vous serez prêt pour la sieste musicale proposée… un pur moment de détente dans un cadre magnifique.

Les Jardins de La Tine La Tine, 79800 Souvigné Romans 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 86 10 21 27 https://www.facebook.com/LesjardinsdelaTine/ Les Jardins de la Tine sont une série de jardins thématiques nichés dans la vallée verdoyante de l’Hermitain. Ils ont été créés par l’architecte paysagiste Caroline Scott-Perget et son mari, lui-même jardinier professionnel. Depuis 2016, ces deux passionnés ont développé un jardin s’étendant du fond de la vallée aux coteaux boisés. On y retrouve un potager élaboré sur les principes de la permaculture, une forêt jardin avec des essences peu connues, un jardin dédié aux plantes ornementales comestibles, et un bois dans lequel serpente l’allée des hellébores.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Caroline Scott-Perget